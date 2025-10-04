استجابة للأهالي.. رصف وإنارة مزلقان العوينية بإدفو (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أعرب أهالي قرية العوينية التابعة للوحدة المحلية بـالحجز بحري في مركز إدفو، عن خالص شكرهم وتقديرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على استجابته الفورية لمطلبهم الخاص بـرصف وإنارة مزلقان القرية، والذي عرضوه عليه خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل السيد تقادم أحمد الليثي.

وأوضح عاطف كامل، رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطريق الرابط بين جانبي المزلقان الشرقي والغربي، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية، مشيرًا إلى أن الأعمال تضمنت أيضًا تركيب أعمدة إنارة حديثة وأعمال تجميل وتنسيق للموقع.

وأكد رئيس المركز أن هذه الاستجابة من محافظ أسوان حظيت بإشادة واستحسان كبير من الأهالي، الذين اعتبروا أن رصف وإنارة الطريق يمثلان نقلة نوعية في تيسير الحركة المرورية وتنقل المواطنين بين جانبي المزلقان، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي لمدخل القرية.





