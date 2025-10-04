الإسكندرية تتوج بجائزة سيول للمدن الذكية عن مشروع "طلمبات المكس"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

توجت محافظة الإسكندرية بجائزة (Special Mention in Partnership with NYCE) ضمن فئة الجوائز الخاصة (Special Awards) في مسابقة سيول للمدن الذكية (Seoul Smart City Prize)، التي تنظمها حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وحصدت المحافظة الجائزة عن مشروعها الرائد "إحياء منطقة طلمبات المكس" الذي وصل إلى المراحل النهائية في فئة Human-Centricity، باعتباره نموذجًا عمليًا يعزز جودة الحياة للفئات محدودة الموارد ويسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وتُعد جائزة سيول للمدن الذكية واحدة من أبرز الجوائز الدولية في مجال التنمية الذكية، حيث تركز على الشمول الرقمي والعدالة في إتاحة الخدمات، وشهدت نسخة هذا العام منافسة قوية بمشاركة أكثر من 230 مدينة من مختلف دول العالم.

وأُعلنت النتائج خلال فعاليات Seoul Smart Life التي استضافتها العاصمة الكورية، بمشاركة نحو 200 مدينة، و300 شركة، وأكثر من 60 ألف مشارك، حيث بلغ إجمالي الجوائز 21 جائزة موزعة على 4 فئات رئيسية.

وأصبحت الإسكندرية أول مدينة مصرية تحصل على هذه الجائزة الدولية المرموقة، فيما حصدت المحافظة تكريمًا ضمن فئة الجوائز الخاصة المقدمة من منصة نيويورك للمناخ.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن التكريم يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير المدن الذكية في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع طلمبات المكس لم يكن مجرد تحسين للبنية التحتية، بل خطوة استراتيجية نحو مدينة أكثر استدامة وإنسانية، ترتكز على رفاهية المواطن، العدالة الاجتماعية، وجودة الخدمات.

وأضاف المحافظ: "هذا التكريم يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسار التطوير الذي تتبناه الإسكندرية، ويؤكد التزامنا ببناء مدينة ذكية ومستدامة يكون المواطن في قلبها وركيزتها الأساسية".