نجاح أول عملية زراعة قوقعة بمستشفى أسوان التخصصي

كتب : مصراوي

10:59 ص 04/10/2025

مستشفى أسوان التخصصي

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفى أسوان التخصصي.

وأكدت الهيئة نجاح إدخال عمليات زراعة القوقعة لأول مرة في كل من مستشفى أسوان التخصصي بمحافظة أسوان ومجمع السويس الطبي بمحافظة السويس، ضمن منظومة الخدمات الطبية المستحدثة بالهيئة.

وأوضحت الهيئة أن تكلفة العملية خارج منظومة التأمين قد تصل إلى مليون جنيه، بينما تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يتجاوز ما يتحمله المنتفع 482 جنيهًا فقط طوال فترة الإقامة والرعاية الصحية المتكاملة.

كما أشارت الهيئة إلى أن مستشفياتها أجرت من قبل 155 عملية زراعة قوقعة ناجحة في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وأن انضمام أسوان والسويس لإجراء هذه العمليات يمثل امتدادًا لمسيرة التوسع في تقديم الخدمة الطبية المتقدمة للمواطنين.

وأكدت أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز توطين الخدمات الطبية المتقدمة في مختلف المحافظات.

مستشفى أسوان التخصصي أسوان الهيئة العامة للرعاية الصحية

