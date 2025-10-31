كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء الجمعة، ختام الاحتفالات بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بحضور حشود غفيرة من مريدي الطرق الصوفية وأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأحيا المنشد الديني الكبير الشيخ ياسين التهامي، رفقة نجله مهدي، الحفل الفني الذي أقيم في ختام فعاليات المولد.

وشهدت ساحة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، أمام الباب الرئيسي للمسجد الإبراهيمي، تجمع الآلاف من الزائرين للمشاركة في ليلة الختام التي تنظمها الطرق الصوفية ومديرية الأوقاف.

كان نجل الشيخ ياسين التهامي، مهدي، شارك في إحياء حفل الليلة الختامية للمولد، قبل صعود والده لتقديم فقرته.

تختتم هذه الاحتفالات التي تُنظَّم سنويًا بمشاركة كبيرة من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، لتؤكد استمرار الإقبال الشعبي على إحياء ذكرى أقطاب الصوفية في مصر.