أحدهم زوجته.. حبس 3 متهمين بقتل مواطن وإلقاء جثته في مصرف بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة مقتل مواطن والعثور على جثته داخل مصرف محطة ناصر بمنطقة العامرية، بينهم زوجة المجني عليه، التي تربطها بأحد المتهمين علاقة غير مشروعة.

تعود أحداث الواقعة إلى يونيو 2024، عندما تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغًا يفيد العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر طافية على مياه المصرف في حالة تعفن، دون التمكن آنذاك من تحديد هويته، فتم نقل الجثة إلى المشرحة ودفنها بمدافن الصدقة عقب قرار النيابة العامة.

ومؤخرًا، توصلت تحريات ضباط مباحث العامرية إلى أن الجثة تعود لشخص يدعى "س. ال. ر" مقيم بمنطقة الناصرية، وتبين وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "ز. ع. خ" زوجة المجني عليه، و"إ. م. ج" وشقيقه "أ. م. ج". وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

وأقرت الزوجة بوجود علاقة عاطفية آثمة بينها وبين المتهم الثاني، بسبب خلافاتها المستمرة مع زوجها وسوء معاملته لها، ما دفعهم للتخطيط للتخلص منه.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى قرية مصطفى إسماعيل بدعوى الحصول على أموال للتنقيب عن الآثار، وجلسوا معًا وتعاطوا المواد المخدرة. ثم قام المتهمون بزيادة الجرعة المخدرة والاعتداء عليه بالضرب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، ثم ألقوا جثته بالمجري المائي وسرقوا أمواله وهاتفه المحمول ومقتنياته الشخصية.

واتفق الجناة بعد الواقعة على بيع "توك توك" مملوك للمجني عليه مقابل 38 ألف جنيه، واقتسموا المبلغ فيما بينهم، فيما تزوجت الزوجة المتهمة من شريكها عرفيًا حتى جرى ضبطهم جميعًا.

وجرى تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة العامرية ثان، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.