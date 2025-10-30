سقوط سيارة في الرياح التوفيقي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجا قائد سيارة ملاكي من الغرق بعد سقوط سيارته في مياه الرياح التوفيقي بطريق برشوم - مزلقان ذكي بمركز طوخ في محافظة القليوبية، دون أن يصاب بأذى.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال السيارة من المياه.

أفادت المعاينة الأولية بأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وقد جرى إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بعد رفع آثار الحادث.