الوادي الجديد تُطلق مشروعات خدمية وتنموية جديدة في الداخلة وقراها

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية جديدة للمواطنين في مركز الداخلة وقراه.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة عمل يومية واضحة تهدف إلى رفع مستوى النظافة والخدمات، وتوفير بيئة صحية وآمنة تليق بالمواطنين، ويُنعكس هذا النهج في كل من المنطقتين الحضرية والقروية بهدف تحسين المظهر العام وتلبية احتياجات السكان في مركز الداخلة والقرى التابعة.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، أن المشروعات تضمنت نظافة مكثفة طالت أحياء "25 يناير – جنوب موط"، شملت رفع القمامة والمخلفات الصلبة والزراعية، بالإضافة إلى أعمال الكنس اليومية المنتظمة، مع نقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك في إطار حرص الوحدة على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين.

أضاف ياسر، أنه لتجميل المشهد الحضري، تولى فريق تحسين البيئة زراعة أشجار التوت بجوار مدرسة العاشر من رمضان بمدينة موط، ضمن خطة لزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى توفير متنفس بيئي لمواطني المدينة والزوار على حد سواء.

أكد ياسر، أنه جرى تنفيذ حملة لتحسين البيئة بحي الزهور بمدينة موط، شملت قصّ وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء والأشجار التي تحجب الرؤيا، حيث نُقِلت الأشجار المقطوعة إلى الأماكن المخصصة لها، ضمن إجراءات تهدف إلى ضمان السلامة العامة وانعكاس صورة حضارية للمدينة.

وتابع قائلا: إنه جرى تقديم مبادرات لدعم مستوى معيشة الأسر في موط، إذ وفّرت منفذاً بحي الجناين لبيع الخضروات والفاكهة والدواجن الطازجة والأسماك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وسط إقبال كبير من أهالي المنطقة، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان انتظام العمل وتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أنه لم تقتصر الجهود على المدينة وحدها، فقد شملت القرى التابعة للوحدة المحلية عدة تدابير لخدمة المواطنين وذلك في القرى التالية:

•في قرية أسمنت: جرى تطفيل وتمهيد وتسوية بعض الشوارع باستخدام معدات الوحدة المحلية، وإزالة الرواسب والشوائب الناتجة عن أعمال إصلاح المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى نظافة الحشائش والأعشاب الأقرب إلى مصادر المياه لمنع تجمع الحشرات والتلوث.

•في قرية المعصرة: جرى تمهيد وتسوية نواتج الحفر المشوّهة على جانبي الطريق العام، بمشاركة من أحد الأهالي بلودر، لتعزيز السلامة المرورية وتحسين مستوى النظافة.

•في قرية الشيخ مفتاح: واصلت الوحدة المحلية توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية لجميع الفئات، مما يُسهم بتخفيف الأعباء على المواطنين.

•في قرية الصحوة: جرى تقديم خدمات تقليم وقص الأشجار بالشوارع الرئيسية التي جُرِيَ زراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

•في قرية العروبة: واصلت توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

•في قرية بدخلو: جرى تمهيد وتسوية وردم الحفر في الشوارع الداخلية، إلى جانب حملات نظافة وتحسين بيئة الشوارع لإظهارها بمظهر حضاري لائق.

•في قرية عزب القصر: بدأت الوحدة المحلية تنفيذ ممشى كمتنفس للمواطنين وخلق فرص للشباب، وجُرِيَ تشجير الموقع بأشجار مثمرة وتجهيز فسائل نخيل.