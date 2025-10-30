إعلان

كان راجع من المدرسة.. مصرع طالب ابتدائي دهسًا بسيارة نقل في الأقصر

كتب : محمد محروس

03:16 م 30/10/2025

الأقصر – محمد محروس:

شهدت قرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، حادثًا مأساويًا، حيث لقي الطفل محمد عمران أبوحمص، الطالب بالصف الرابع الابتدائي، مصرعه إثر تعرضه للدهس أثناء عودته من المدرسة من قبل سيارة نقل أثناء سيره بالطريق.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة طفل في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة دهست الطفل أثناء عبوره الطريق، ما أدى لإصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وأمرت بدفن الجثمان، كما تم التحفظ على السائق وسماع أقواله تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وسادت حالة من الحزن العميق بين أهالي قرية الدير عقب الحادث، الذين نعوا الطفل بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

