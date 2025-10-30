إعلان

الشرقية تضبط مصنعاً للمخلفات ومخازن سلع فاسدة

كتب : ياسمين عزت

01:31 م 30/10/2025

المهندس حازم الأشموني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مستمرة في تكثيف حملاتها اليومية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية حاسمة.


من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن حملة مكثفة شنتها إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة الأستاذ مصطفى عبد القادر، أسفرت عن تحقيق نتائج نوعية، أبرزها: إغلاق مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يعمل بدون ترخيص، وضبط داخله 325 طناً من الخامات مجهولة المصدر، منها 5 أطنان قوالب قصدير، و5 أطنان معادن ناتجة عن الصهر. كما تم ضبط خطي إنتاج، وفرن حراري، و1540 لتراً من السولار المدعم غير المصرح باستخدامه.

وخلال حملة مشتركة مع الطب البيطري، تم ضبط 1300 كجم من الدواجن و17 كجم من الكبدة البقرية البرازيلية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على 10 أطنان سمسم أبيض سوداني بدون فواتير، و20 كجم رنجة بدون فواتير، و6 قوالب لانشون فاسدة.

أكد محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار المتابعة اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين حمايةً للمستهلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس حازم الأشموني الشرقية ضبط مصنع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بالواقع المعزز.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد على 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن