الشرقية تضبط مصنعاً للمخلفات ومخازن سلع فاسدة

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مستمرة في تكثيف حملاتها اليومية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية حاسمة.



من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن حملة مكثفة شنتها إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة الأستاذ مصطفى عبد القادر، أسفرت عن تحقيق نتائج نوعية، أبرزها: إغلاق مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يعمل بدون ترخيص، وضبط داخله 325 طناً من الخامات مجهولة المصدر، منها 5 أطنان قوالب قصدير، و5 أطنان معادن ناتجة عن الصهر. كما تم ضبط خطي إنتاج، وفرن حراري، و1540 لتراً من السولار المدعم غير المصرح باستخدامه.

وخلال حملة مشتركة مع الطب البيطري، تم ضبط 1300 كجم من الدواجن و17 كجم من الكبدة البقرية البرازيلية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على 10 أطنان سمسم أبيض سوداني بدون فواتير، و20 كجم رنجة بدون فواتير، و6 قوالب لانشون فاسدة.

أكد محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار المتابعة اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين حمايةً للمستهلك.