إزالة 14 عقارًا مخالفًا بريف المنتزه في الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:28 م 30/10/2025
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية (3)
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية (4)
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية (5)
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية (2)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نفذ حي المنتزه أول بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
واستهدفت الحملة تنفيذ قرارات إزالة لـ 14 حالة متغيرات مكانية لبناء مخالف دون ترخيص بعزبة حماس وقرية المراغي الجديدة، بمنطقة الظهير الريفي لحي المنتزه أول.

شارك في الحملة كل من اللواء ياسر أبو الخير، حكمدار شرق الإسكندرية، والمقدم أحمد شمس، رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، بالإضافة إلى قوات الأمن المركزي.

وأسفرت الحملة عن إزالة 14 عقارًا مخالفًا، دون ترخيص، يتراوح ارتفاع كل منها بين طابق أرضي إلى 3 طوابق، جرى هدمهم حتى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف بدون ترخيص، وإعادة الانضباط وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وناشدت سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال بناء َمخالف دون ترخيص، حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتجنبًا للمساءلة القانونية.

الإسكندرية المنتزه أملاك الدولة الأراضي الزراعية

