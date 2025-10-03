الأم لحقت بابنتها.. ارتفاع عدد ضحايا عقار غيط العنب في الإسكندرية -صور

إخلاء منازل وتشوينات على أراضي طرح النهر.. هكذا تعاملت البحيرة مع ارتفاع

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار منزل قديم بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية إلى حالتي وفاة ومصابة، وذلك بعد وفاة الأم داخل المستشفى متأثرة بإصابتها بنزيف بالبطن وكسور متعددة بقاع الجمجمة.

ونعى أهالي قرية بناويط بمحافظة سوهاج، مسقط رأس الأسرة المنكوبة، الضحيتين، وصفوهم بـ "الشهيدتين"، وشيعت الجنازة عقب عصر اليوم الجمعة من مسجد بشاير الخير بمنطقة غيط العنب إلى مقابر العامود بكرموز.

كان قسم شرطة كرموز، تلقي بلاغًا يفيد انهيار منزل بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب نطاق حى غرب، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن المنزل بناء قديم مساحته حوالي 60 مترًا مربعًا، حوائط حاملة وأسقف خشبية، ومكون من طابق أرضي وآخر علوي، وصادر له قرار ترميم رقم 212 لسنة 2016، وسقوط الطابق العلوي بالكامل على الأرض.

أسفر الحادث عن مصرع الطفلة جنى رضا، 15 سنة"، ولحقت بها والدتها "هبة الشعشاعي عبد الرحمن، 37 عاما"، اليوم، فيما ترقد جدتها "السيدة محمد علي، 67 عامًا"، في مستشفى جمال حمادة مصابة بكسور متعددة بعموم الجسم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وقررت النيابة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتحفظ على ملف العقار بالحى، واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم.

وتضمنت قرارات النيابة العامة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابتين عندما تسمح حالتهما بذلك، والتصريح بدفن جثة الطفلة المتوفاة.