محافظ الشرقية يحيل 52 موظفًا للتحقيق لتقصيرهم في العمل

الشرقية - ياسمين عزت:

قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إحالة 52 من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك في إطار إعادة الانضباط لمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية، لتحقيق الانضباط في سير العمل والارتقاء بمستوى الأداء.

وشكّل محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لجانًا للمرور على المنشآت التعليمية بمركز الزقازيق، لمتابعة انتظام العاملين والتأكد من الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وأسفرت المتابعة عن رصد عدد من المخالفات.

ففي مدرسة الفنية بنات 2 الصناعية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، تبين غياب 4 من العاملين، وعدم تواجد 16 بالفترة الصباحية، وغياب 19 آخرين بالفترة المسائية.

ورصدت اللجان في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، مخالفة عدم تواجد 13 من العاملين، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وأصدر المحافظ قراره بإحالة جميع العاملين غير الملتزمين للتحقيق، لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.