بالصور- محافظ جنوب سيناء يفتتح مسجد البر والإحسان بمدينة الطور

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مسجد البر والإحسان بمنطقة "ابني بيتك" بمدينة الطور، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد وقص الشريط إيذانًا بافتتاحه، وسط حضور قيادات المحافظة وأهالي المنطقة.

ويقع المسجد الجديد على مساحة 1450 مترًا مربعًا، ويضم صحنًا رئيسيًا بمساحة 1100 متر مربع، ليكون إضافة عمرانية وروحية بارزة تخدم سكان المنطقة وتلبي احتياجاتهم الدينية والمجتمعية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى السيدة عدوية راشد الجهني، سعودية الجنسية ومن أصول طور سيناء، صاحبة المبادرة الكريمة بالتبرع الكامل لبناء المسجد، مشيدًا بموقفها النبيل الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين الشعبين المصري والسعودي.

ودعا المحافظ إلى الحفاظ على المسجد وإجراء أعمال الصيانة الدورية له بما يليق بقدسيته ومكانته الروحية، مؤكدًا أن المسجد سيكون منارة إيمانية وحضارية لأهالي مدينة الطور.