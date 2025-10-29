إعلان

السيطرة على حريق داخل مخزن ملابس شرق الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:48 م 29/10/2025

السيطرة على حريق داخل مخزن ملابس شرق الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق محدود نشب داخل مخزن ملابس بمنطقة باكوس شرق المدينة، دون وقوع أي إصابات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ملابس بمنطقة باكوس، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع داخل مخزن مقام أسفل عقار مكون من 10 طوابق على مساحة نحو 120 مترًا، وأسفر عن احتراق جزء من محتوياته دون إصابات، نتيجة ماس كهربائي.

وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

