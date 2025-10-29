إعلان

وفاة مصورين شابين بحادث مأساوي أثناء عملهما في بورسعيد

كتب - مختار صالح:

09:07 م 29/10/2025

وفاة مصورين شابين بحادث مأساوي

شهدت بورسعيد حادثًا مأساويًا أودى بحياة مصورين شابين خلال أدائهما مهمة تصوير لأحد المواقع الصناعية. وقع الحادث بشكل مفاجئ بعد سقوطهما من أعلى منصة أثناء العمل، ما أسفر عن وفاتهما على الفور.

الحادث أثار صدمة واسعة بين محبي المصورين وزملائهم في المجال، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، والتأكد من توفير إجراءات السلامة أثناء التصوير.

وأعلن أحد أصدقاء المصورين، وفاتهما، عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إخواتي ماجد هلال وكيرلس صلاح في ذمة الله أقرب صحابي في غمضة عين راحوا".

وفاة مصورين شابين بحادث مأساوي (1)

بورسعيد ماجد هلال كيرلس صلاح وفاة مصورين شابين بحادث مأساوي

