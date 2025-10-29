أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة التنقلات الجديدة التي شملت عددًا من القيادات المحلية على مستوى المحافظات، إذ جرى تعيين اللواء الدكتور محمد معوض عقل سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة القليوبية، وذلك نقلًا من محافظة شمال سيناء، في إطار خطة الوزارة لتعزيز منظومة العمل التنفيذي ودعم جهود التطوير بالمحافظات.

ونشرت محافظة القليوبية، اليوم، السيرة الذاتية للسكرتير العام المساعد الجديد، موضحة أنه من مواليد محافظة المنوفية، وشغل خلال مسيرته عددًا من المناصب القيادية، من بينها سكرتير عام مساعد محافظة شمال سيناء، وقبلها سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، إلى جانب توليه مناصب تنفيذية بارزة في عدد من الأحياء والمراكز.

وأوضح بيان المحافظة، أن اللواء الدكتور محمد معوض عقل حاصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الكلية العسكرية للعلوم والإدارة، كما حصل على ماجستير في الإدارة العامة والمحلية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى دبلومتي إدارة الأعمال والإدارة العامة من جامعة الزقازيق. كما يحمل عدة درجات علمية أخرى من بينها بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، وبكالوريوس العلوم العسكرية والهندسة التطبيقية تخصص حاسب آلي من الكلية الحربية المصرية.

وأشار البيان إلى أن السكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة القليوبية يتمتع بخبرة تنفيذية كبيرة، إذ شغل مناصب رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، ورئيس مركز ومدينة برج العرب، ورئيس حي شبرا مصر، ورئيس حي غرب القاهرة، ورئيس حي الوايلي، فضلًا عن عمله سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة المنيا.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أصدرت اليوم حركة المحليات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الوزارة على الدفع بقيادات متميزة تمتلك الكفاءة والخبرة، واستبعاد العناصر غير الفعالة، حيث شملت الحركة نقل وتعيين 164 قيادة محلية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تطوير الأداء ورفع كفاءة منظومة العمل المحلي لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.