وحدة علاج اضطرابات النوم بمستشفى صدر الزقازيق تستقبل 460 حالة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستهداف جميع الفئات العمرية من الأطفال حتى كبار السن مما أحدث طفرة كبيرة في القطاع الصحي وأسهم في تحسين جودة الحياة ودعم محور الاستثمار في صحة الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء المجتمع

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وحدة اضطرابات النوم التنفسية بمستشفى صدر الزقازيق تعد من أحدث وأندر الوحدات التخصصية بالمحافظة، حيث تقدم خدمات تشخيصية دقيقة لحالات اضطرابات النوم مثل الاختناق أثناء النوم والشخير والنعاس المتكرر خلال النهار إلى جانب الكشف عن الأسباب والعوامل المؤدية لتلك الاضطرابات كالسمنة وضعف عضلة القلب واضطرابات الغدة الدرقية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوحدة منذ إنشائها في يوليو 2021 استقبلت نحو أربعمائة وستين حالة تم تشخيصها بدقة وصرف العلاج اللازم لها ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.