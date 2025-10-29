بالصور- رئيس مياه سيناء يتفقد محطة تنقية مياه غرب النفق

جنوب سيناء - رضا السيد:



أجرى المهندس خالد العمري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمحطة تنقية مياه غرب النفق، لمتابعة الحالة الفنية للمحطة وأداء العاملين بها.



وخلال الزيارة تم استعراض الموقف التشغيلي للمحطة وخطط الصيانة ورفع الكفاءة لضمان استمرارية تقديم خدمة مياه شرب آمنة ومستقرة للمواطنين.



وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، على أهمية المتابعة الميدانية الدورية للمحطات وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية، وتطبيق إجراءات السلامة والجودة، مشيدًا بجهود العاملين بالموقع والتزامهم في أداء مهامهم.



وأشار إلى أن محطة تنقية مياه غرب النفق تقع عند الكيلو 75.5، وتعمل بطاقة تصميمية 70 ألف متر مكعب يومي، وتتضمن محطة قديمة بطاقة 35 ألف متر مكعب يومي.



وأشار إلى أنه جرى إنشاؤها عام 1992، وإجراء توسعات جديدة بها عام 2016، مع إضافة شبكات تصل إلى 170 كيلو متر، وخطين ناقلين بأقطار 600 مم من الحديد الزهر المرن، و800 مم من جى آر بي، بهدف تغطية مدن خليج السويس.