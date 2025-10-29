إعلان

بالصور- رئيس مياه سيناء يتفقد محطة تنقية مياه غرب النفق

كتب : رضا السيد

12:16 م 29/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رئيس مياه سيناء يتابع المحطة
  • عرض 4 صورة
    زيارة المحطة
  • عرض 4 صورة
    تفقد محطة المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:


أجرى المهندس خالد العمري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمحطة تنقية مياه غرب النفق، لمتابعة الحالة الفنية للمحطة وأداء العاملين بها.


وخلال الزيارة تم استعراض الموقف التشغيلي للمحطة وخطط الصيانة ورفع الكفاءة لضمان استمرارية تقديم خدمة مياه شرب آمنة ومستقرة للمواطنين.


وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، على أهمية المتابعة الميدانية الدورية للمحطات وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية، وتطبيق إجراءات السلامة والجودة، مشيدًا بجهود العاملين بالموقع والتزامهم في أداء مهامهم.


وأشار إلى أن محطة تنقية مياه غرب النفق تقع عند الكيلو 75.5، وتعمل بطاقة تصميمية 70 ألف متر مكعب يومي، وتتضمن محطة قديمة بطاقة 35 ألف متر مكعب يومي.


وأشار إلى أنه جرى إنشاؤها عام 1992، وإجراء توسعات جديدة بها عام 2016، مع إضافة شبكات تصل إلى 170 كيلو متر، وخطين ناقلين بأقطار 600 مم من الحديد الزهر المرن، و800 مم من جى آر بي، بهدف تغطية مدن خليج السويس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس مياه سيناء محطة تنقية مياه غرب النفق المهندس خالد العمري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء