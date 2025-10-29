حركة المحليات.. تجديد الثقة في سكرتير عام بني سويف ومساعده

بني سويف- حمدي سليمان:



أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة التنقلات السنوية لقيادات الإدارة المحلية، والتي شملت تجديد الثقة في اللواء حازم عزت سكرتيرًا عامًا لمحافظة بني سويف، واللواء أحمد محمد جمال الدين سكرتيرًا عامًا مساعدًا، تقديرًا لجهودهما في الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي داخل المحافظة، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.



يُذكر أن اللواء حازم عزت كان يشغل منصب سكرتير عام محافظة الدقهلية منذ ثلاث سنوات، قبل أن يتم نقله إلى بني سويف، خلفًا للواء جمال مسعود الذي بلغ سن التقاعد.



كما أن اللواء أحمد محمد جمال الدين شغل سابقًا منصب رئيس حي الوايلي بالقاهرة، وتمت ترقيته في منتصف أغسطس الماضي للعمل سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة بني سويف، خلفًا للواء سامي علام الذي تولى منصب سكرتير عام محافظة قنا.



ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على دعم القيادات المتميزة واستمرار الكفاءات التي أثبتت نجاحها في مواقعها التنفيذية، بما يعزز من كفاءة منظومة العمل المحلي ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.









