في حركة المحليات الجديدة.. تعيين جيهان مسعود سكرتيرًا عامًا للقليوبية

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم حركة تنقلات المحليات الجديدة، التي تضمنت تعيين جيهان عبدالحميد مسعود سكرتيرًا عامًا لمحافظة القليوبية، ومحمد معوض عقل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تتمتع جيهان مسعود، بخبرة طويلة وسمعة متميزة في العمل الإداري، إذ عملت سابقًا رئيسًا لحي منتزه أول، وكانت من أنشط رؤساء الأحياء، ونجحت في فرض السيطرة على الشارع وتنظيم البائعين، ما أكسبها لقب "المرأة الحديدية".

بعد ذلك، تولت رئاسة مدينة برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يتم تصعيدها لمنصب سكرتير عام مساعد بمحافظة الإسكندرية نظرًا لجدارتها وكفاءتها، وفي حركة المحليات الأخيرة، تم تصعيدها لمنصب سكرتير عام لمحافظة القليوبية، نظرًا لإنجازاتها في إدارة المدن والأحياء.

ويعرف عن مسعود سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ولها رصيد اجتماعي وإنساني كبير، مما يجعلها على صلة مباشرة وفعالة بالشارع والمواطنين.

الحركة تضمنت نقل وتعيين 5 سكرتير عام و10 سكرتير عام مساعد، و134 رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات وإنهاء خدمة 15 قيادة منهم 11 تم خروجهم من العمل نهائيا وإنهاء خدمتهم واستبعاد 4 من الوظائف القيادية ونقلهم لوظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات.