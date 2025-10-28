الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والمديريات، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن محافظات المرحلة الأولى.

يأتي قرار المحافظة تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة 2025 بدعوة المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على ثقته الكاملة في وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة الفاعلة في كتابة مستقبل الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن صوت كل مواطن يصنع فارقًا في بناء مؤسسات قوية تعبّر عن إرادة الشعب وتدعم مسيرة التنمية والبناء.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر ، بينما تُجرى للمصريين بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ولائقة للناخبين.