دهسًا أثناء نومه.. كشف لغز العثور على جثة مشرد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لغز العثور على جثة شاب ملقاة بجوار صندوق قمامة بشارع الغابة، حيث تبين أن الوفاة نتجت عن حادث دهس غير متعمد من أتوبيس كان المجني عليه يبيت أسفله.

وأوضحت التحريات أن الجثة تعود لشاب مشرد يُدعى (ح.ع)، يبلغ من العمر 40 عامًا، اعتاد المبيت في الشارع.

وأثناء نومه أسفل أتوبيس في الساعات الأولى من الصباح، تحرك السائق دون أن ينتبه لوجوده، مما أدى إلى دهسه ووفاته في الحال.

وتمكنت مباحث الإسماعيلية من ضبط سائق الأتوبيس، وبمراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، تأكدت صحة رواية الدهس غير المتعمد.

وقد تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي صباح اليوم بالعثور على الجثمان.