بعد مصرع شاب.. القليوبية تغلق معبر سكة حديد غير شرعي ببنها (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، غلق فتحة عبور غير شرعية للمشاة على خط السكة الحديد أسفل كباري الرياح التوفيقي بميدان وابور الثلج في مدينة بنها، بعد تكرار حوادث القطارات بالمنطقة، والتي كان آخرها مصرع شاب أثناء عبوره.

أوضح المحافظ أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة المحافظة لتأمين خطوط السكك الحديدية وحماية أرواح المواطنين، مؤكدًا أنه وجه بغلق الفتحة بالخرسانة المسلحة لمنع العبور منها نهائيًا.

وقدم المحافظ خالص العزاء لأسرة الشاب الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

واستجابة لمطالب الأهالي، أشار عطية إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لتشغيل سلم المشاة المتحرك الكهربائي الجديد بالمنطقة خلال الساعات المقبلة، بالإضافة إلى تشغيل السلم العادي تجريبيًا لحين استكمال التشطيبات النهائية.

وفي السياق ذاته، قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، حملة مكبرة بالمنطقة لإغلاق الفتحات غير الشرعية وإزالة الإشغالات المحيطة، وتوجيه المواطنين لاستخدام السلالم المخصصة.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لضمان تنفيذ القرار الفوري وتعزيز سلامة المواطنين بمحيط خطوط السكك الحديدية.