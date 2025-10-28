إعلان

تحقيقات لتحديد هوية سيارة ألقت مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

06:05 م 28/10/2025

طلقات نارية - تعبيرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية جهودها لكشف ملابسات واقعة غامضة، شهدتها منطقة إسعاف الأبطال القديم مساء اليوم، بعدما ألقت سيارة ربع نقل مجهولة بشقيقين مصابين بطلقات نارية ولاذت بالفرار.

كان مرفق الإسعاف قد تلقى بلاغًا بالواقعة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتبين أنهما الشقيقان سلامة مغنم سلامة، 35 عامًا، مصاب بطلق ناري في الذراع اليمنى، وإبراهيم مغنم سلامة، 20 عامًا، مصاب بطلق ناري في الذراع اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاستكمال العلاج، بينما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبدأت في جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة في محاولة لتحديد هوية السيارة وكشف غموض الواقعة.

محافظة الإسماعيلية الأجهزة الأمنية طلقات نارية الإسعافات الأولية

