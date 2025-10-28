الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إن نصر أكتوبر لم يكن انتصارًا عسكريًا فقط وإنما ملحمة وطنية، معتبرًا مفهوم الوطن قيمة عليا لا تتغير ولا تموت ولا تتأثر بالأشياء أو الأشخاص.



جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية الصالون البحري المصري بنصر أكتوبر المجيد وعيد القوات البحرية الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، بحضور كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والفريق أحمد خالد؛ محافظ الإسكندرية، واللواء بحري وليد عطية، مساعد قائد القوات البحرية، وعدد من الوزراء السابقين والقناصل وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.



وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، أنه لولا وقوف الشعب المصري بجميع طوائفه خلف قائده جمال عبد الناصر عقب نكسة يونيو لما حققنا الانتصار، فانتصارات أكتوبر بدأت من يونيو 1967 وما جرى فيها من بطولات.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن حرب أكتوبر شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، حيث أثبتت أن الإرادة الصلبة والعقل الواعي يحقق الإنجازات.



وشدد زايد على أن استحضار دروس أكتوبر له أهمية كبرى خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداخلات، داعيًا إلى العمل على تعميق الذاكرة الوطنية عن الحرب لأن المجتمعات تبنى على وعي شعوبها.



وأشاد زايد، بنجاح مؤتمر السلام بشرم الشيخ والذي يؤكد على أن السلام هي الدعوة الحقيقة التي تدعو لها مصر وأنها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل راية السلام في العالم.



بدوره، أشار اللواء حسين فؤاد، الرئيس التنفيذي للصالون البحري في الإسكندرية، إن حرب أكتوبر وعيد القوات البحرية من أعظم أيام الوطن، قائلًا: "هذا الانتصار يمثل إرادة شعب وصمود أمة وليس مجرد احتفال عسكري، ولولا أبطال مصر ما كنا فيما نحن فيه اليوم".



وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن شهر أكتوبر سوف يظل رمزًا للفخر والعزة ويدعو للتفاؤل والأمل في غد مشرق، منوهًا أن منطقة شرق البحر المتوسط أصبحت محورًا للتفاعلات الجيوسياسية وقد شهدت تنافسًا حادًا بين القوى العالمية في حين نجحت مصر في ترسيخ توازن واستقرار حقيقي من خلال ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص.