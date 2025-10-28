العثور على جثة قرب مقلب قمامة بوسط مدينة الإسماعيلية

تباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، التحقيق في واقعة العثور على جثمان أحد الأشخاص بالقرب من مقلب للقمامة بوسط المدينة، وذلك بعد تلقيهم بلاغا من عدد من المواطنين أفادوا بوجود جثة مجهولة الهوية في المنطقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وفرضت طوقا أمنيا ومعاينة موقع العثور على الجثمان، للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من هوية المتوفى، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف، لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام لحين انتهاء الفحص الطبي وإعداد التقرير المبدئي للصفة التشريحية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن المعاينة الأولية تشير إلى أن الجثمان يعود على الأرجح لأحد النباشين الذين يفترشون الطرقات ويقيمون بجوار مقالب القمامة، مرجحةً أن الوفاة نتجت عن تعرضه للدهس أثناء نومه أسفل أحد الأتوبيسات المتحركة في المنطقة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملةً، والتوصل إلى هوية صاحب الجثمان، وتحديد السبب الحقيقي وراء الوفاة.