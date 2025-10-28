القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كرم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الطالبتين المتفوقتين بسملة صلاح الدين وتغريد محمد عبدالعليم، عقب عودتهما من إمارة دبي بعد فوزهن بمراكز متقدمة في مسابقة "تحدي القراءة العربي" في موسمها التاسع على مستوى الوطن العربي.

وخلال التكريم، قدم المحافظ خالص التهنئة للطالبتين، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققتاه من إنجاز مشرف يُضاف إلى سجل التفوق لأبناء القليوبية وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس ما يتمتع به النشء المصري من وعي وثقافة وقدرة على الإبداع والتميز في مختلف المحافل الدولية.

وأشاد المحافظ بتفوق الطالبة بسملة صلاح الدين، الطالبة بمدرسة النور للمكفوفين ببنها، التي حصلت على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في فئة ذوي الهمم، معتبرًا فوزها تجسيدًا حقيقيًا للإرادة والتحدي وقوة العزيمة، كما هنأ الطالبة تغريد محمد عبدالعليم من مدرسة الخصوص الرسمية للغات، التي حصدت المركز الرابع عربيًا بعد قراءتها أكثر من 550 كتابًا، لتتوج بطلة مصر ضمن أكثر من 17 مليون مشارك في المسابقة.

وخلال اللقاء، قام المحافظ بتقديم شهادات تقدير للطالبتين، تقديرًا لإصرارهما وجهودهما التي توّجت بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن قصة نجاحهما تمثل نموذجًا مشرفًا لأبناء القليوبية في الطموح والمثابرة.

كما استجاب المحافظ لطلب الطالبة بسملة صلاح الدين بتوفير أجهزة "برايل نوت" المتطورة لمدرسة النور للمكفوفين ببنها، وهي أجهزة تعليمية حديثة تعتمد على تقنية برايل واللمس، وتتيح للمكفوفين التعلم والتفاعل بسهولة من خلال شاشة لمس ذكية ونظام تشغيل متكامل يدعم الاتصال بالإنترنت والتطبيقات التعليمية المتخصصة، مما يعزز دمجهم في العملية التعليمية ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد المهندس أيمن عطية أن محافظة القليوبية ستواصل دعمها الكامل لأبنائها الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات، إيمانًا بأن الاستثمار في العقول هو الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في رعاية المبدعين وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

يُذكر أن مسابقة "تحدي القراءة العربي" في موسمها التاسع شهدت مشاركة أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة عربية وأجنبية، لتصبح أكبر مبادرة معرفية على مستوى العالم العربي، ويعد فوز الطالبتين بسملة وتغريد إنجازًا مصريًا وعربيًا يبعث على الفخر والاعتزاز.