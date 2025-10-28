مجهولة الهوية .. العثور على جثة محروقة داخل الزراعات

قنا- عبدالرحمن القرشي:



عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شخص مجهول الهوية محروقة بالكامل داخل الزراعات بقرية العليقات التابعة لمركز قوص.



تلقى مركز شرطة قوص، إخطارًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل الزراعات، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة متفحمة بالكامل، ولم يتم التعرف على هوية صاحبها حتى الآن.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتوفى.