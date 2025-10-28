السجن المشدد 10 سنوات لعاطل سرق شابًا بالإكراه فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل، بعد إدانته بسرقة شاب بالإكراه، واستعمال مادة حارقة ضده، في واقعة شهدها مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين محمود منير محمد عبد الوهاب، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب فهمي القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العامة المتهم "رجب ن. ع. م"، والمقيم بقرية البرادعة بمركز القناطر الخيرية، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 31992 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4804 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، في يوم 5 ديسمبر 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية، قام بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه إبراهيم م.ع، وذلك بالإكراه، حيث استوقفه أثناء سيره بالطريق العام، وقام بإلقاء مادة حارقة على وجهه لإفقاده القدرة على المقاومة، وتمكن بذلك من الاستيلاء على منقولاته بالقوة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص (مادة حارقة) دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية، وذلك على النحو الثابت بالأوراق.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من أدلة، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، تأكيدًا لردع الجناة وحماية المواطنين من جرائم العنف والسرقة بالإكراه.