إعلان

محافظ الوادي الجديد يتابع خطة صيانة المرافق بمجمع المصالح الحكومية

كتب : محمد الباريسي

01:40 م 28/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري المديريات والجهات الحكومية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لمتابعة إجراءات الصيانة للمرافق العامة بالمجمع.

وأكد المحافظ على ضرورة تخصيص مسئول إداري بكل جهة؛ لمتابعة موقف أعمال الصيانة والنظافة العامة، والتأكد من إجراءات السلامة العامة، وتخصيص مقر لمعمل الترميم التابع للإدارة العامة للآثار المصرية، ومقر آخر كأرشيف لجهاز التعمير بالوادي الجديد.

كما وجّه بحصر الآثاث بالمقار السابقة للمديريات؛ لاستغلاله وتوزيعه على الوحدات المحلية القروية وفقًا لاحتياج كل منها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد محمد الزملوط مجمع المصالح الحكومية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر