انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة زراعة 3,280 فدان قمح في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أطلقت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية “ازرع”، والتي تستهدف زراعة 3,280 فدانًا بمحصول القمح لموسم 2025 - 2026، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تأتي المبادرة تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وبرعاية الدكتور علاء محمد حلاوه وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والدكتورة مها علي الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبإشراف المهندسة رجاء السيد صالح مدير الإرشاد الزراعي بالإسماعيلية.

وقام الدكتور علاء محمد حلاوه، بتدشين المبادرة رسميًا، اليوم الأحد الموافق 2025/10/26، بمكتبه بديوان عام مديرية الزراعة، حيث أعلن عن انطلاق توزيع تقاوي القمح على صغار المزارعين بنصف الثمن دعمًا لهم في بداية الموسم الزراعي الجديد.

وشهد حفل التدشين حضور: ريمون رفعت رئيس منطقة البحيرة والدقهلية والشرقية ومدن القناة وسيناء بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور أمجد محمد مرسي خبير المبادرة من مركز البحوث الزراعية، إلى جانب وفد من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ممثلًا عن الدكتورة مها الحفناوي، ضم الأستاذة نيفين عطية غزال مدير إدارة الجمعيات، والأستاذة شيماء حسني عوض مدير المكتب الفني، وعددًا من مسؤولي الجمعيات الأهلية بمناطق العمل.

كما حضر الفعالية عدد من قيادات مديرية الزراعة، من بينهم المهندس سيد الشريف مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شريف العربي مدير عام الشئون الزراعية المساعد، والأستاذ سليمان علي سليمان مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة، بالإضافة إلى مديري الإدارات الزراعية المشاركة في المبادرة وهم: المهندس نفادي محمد حسين (القنطرة شرق)، المهندس حسن حال (القنطرة غرب)، والمهندس محمد السلاموني (أبو صوير).

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن مبادرة “ازرع” تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، إذ تهدف إلى دعم صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية من خلال توفير التقاوي المعتمدة بنصف الثمن، وإنشاء مدارس حقلية لتدريب المزارعين في قرى مراكز القنطرة غرب – القنطرة شرق – أبو صوير، مع تقديم الدعم الفني الكامل عبر مهندسي الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية.



يُذكر أن مبادرة “ازرع” أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عام 2022، وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، بهدف تحقيق أعلى إنتاجية من القمح وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي للدولة المصرية.