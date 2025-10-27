عثروا عليه بشبكة صرف.. النيابة تصرح بدفن جثمان "صغير شبرا الخيمة"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

صرحت جهات التحقيق في القليوبية بدفن جثمان الطفل سليم محمد عبدالباسط، المعروف إعلاميًا بـ"صغير شبرا الخيمة"، وذلك عقب انتقال فريق من النيابة العامة إلى مستشفى ناصر التخصصي بشبرا الخيمة لمعاينة الجثمان، واتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بتغيب الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث موسع بالتنسيق مع قوات الدفاع المدني، حيث جرى تمشيط خطوط الصرف الصحي في منطقة إسكو بشبرا الخيمة باستخدام غواصين ومعدات متخصصة، حتى تم العثور على الجثمان داخل إحدى غرف الصرف الصحي الرئيسية، بعد جهود مكثفة استمرت لساعات طويلة.

وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء وفاة الطفل من عدمه.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي منطقة إسكو الذين تابعوا جهود البحث منذ اللحظة الأولى لاختفاء الطفل، حتى تم العثور عليه، وسط مشاعر من الصدمة والدعاء بالصبر والرحمة لذويه.

