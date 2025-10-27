محافظ أسوان يشارك بقمة "مدن آسيا والمحيط الهادي" في دبي (صور)

محافظ الأقصر يفي بوعده لطفل ويسلم أسرته منزلًا جديدًا في إسنا (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "إعلان دبي حول مستقبل الحوكمة الحضرية"، الذي انطلقت فعالياته بمدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يُعقد المؤتمر ضمن قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ الخامسة عشرة، بمشاركة أكثر من 150 عمدة و350 ممثلاً لمدن من مختلف دول القارتين. وشارك في المؤتمر أيضاً الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

وأكد محافظ أسوان أن المشاركة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات الدولية وتبني نماذج الإدارة الحضرية الذكية بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن إعلان دبي يمثل خارطة طريق جديدة للحوكمة الحضرية التي تجمع بين الابتكار والاستدامة.

وأضاف أن أسوان ملتزمة بالاستفادة من التجارب الناجحة المطروحة في المؤتمر لدعم مشروعات التطوير والبنية التحتية، بما يعزز جاهزيتها لاستضافة المؤتمرات والأحداث العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات.