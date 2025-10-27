إعلان

بالصور- إغلاق معمل تحاليل يديره منتحل صفة طبيب بالبحيرة

مصراوي

03:00 م 27/10/2025
البحيرة - أحمد نصرة:


أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، معمل تحاليل طبية غير مرخص، يديره شخص منتحل صفة طبيب، لمخالفته الاشتراطات القانونية والفنية.


جاء ذلك عقب المعمل المخالف، وتبين أنه يزاول النشاط دون ترخيص، ويقدم خدمات طبية بالمخالفة لأحكام القانون، وجرى تشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية، مشددة على أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وأن القانون سيُطبَّق بكل حزم لضمان خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.


وناشدت محافظة البحيرة المواطنين ضرورة التأكد من تراخيص المراكز والمعامل الطبية قبل التعامل معها، والتحقق من هوية الأطباء والعاملين بها، حرصًا على سلامتهم وصحتهم، مؤكدة أن الإبلاغ عن أي مخالفات أو منتحلي صفات مهنية يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على جودة المنظومة الصحية بالمحافظة.

إدارة العلاج إغلاق معمل تحاليل

