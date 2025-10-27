قيدتهم بالحبال في الحمام.. القصة الكاملة لأم متهمة بتعذيب طفليها بطنطا



أثار مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بين رواده، بعدما أظهر سيدة تقوم بالتعدي على طفلين صغيرين في محافظة الغربية، في مشهد مؤلم صعب على كثيرين تصديقه.

ومع تصاعد موجة الجدل، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بسرعة لكشف حقيقة الواقعة التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية.

- بلاغات غائبة وفيديو قديم



أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الفيديو المتداول، لكن الأجهزة الأمنية كثّفت جهودها لتحديد السيدة التي ظهرت في المقطع.

وبالفحص والتحريات، تبيّن أن المتهمة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، وأن الطفلين اللذين ظهرَا معها هما نجلاها.

- الاعتراف والتبرير

وخلال استجوابها، اعترفت الأم بارتكاب الواقعة، مبررة فعلها بأنها كانت تحاول تقويم سلوك الطفلين بعد تكرار تصرفات سيئة منهما.



وأوضحت الأم في أقوالها أن الفيديو قديم، جرى تصويره منذ عدة أشهر، مشيرة إلى أنها أرسلته إلى طليقها، والد الطفلين، لإثبات معاناتها في تربيتهما ورعايتهما بمفردها بعد الانفصال.

- الوضع الحالي

وأفادت الأم بأن الطفلين يقيمان حاليًا مع والدهما منذ نحو ثلاثة أشهر، مؤكدة أنها لم تتعرض لهما منذ ذلك الحين.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخلاء سبيل الأم لحين استكمال فحص الواقعة من النيابة المختصة.

- بين التعاطف والغضب

أثار الحادث انقسامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فبينما تعاطف البعض مع الأم باعتبارها تمر بظروف نفسية وضغوط معيشية صعبة، رأى آخرون أن العنف تجاه الأطفال لا يمكن تبريره مهما كانت الأسباب.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرارها في متابعة أي محتوى يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من صحته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه المقاطع لما قد تسببه من بلبلة في الرأي العام، فيما تُواصل النيابة المختصة استكمال التحقيقات للتأكد من كافة ملابسات الحادث وملف الأسرة.