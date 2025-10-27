البحيرة - أحمد نصرة:



حصنّت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أكثر من 25 ألف رأس ماشية خلال اليوم الأول من الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع مدن ومراكز المحافظة.



وأسفرت أعمال اليوم الأول بالجملة والتي انطلقت السبت، عن تحصين 25 ألفا و368 رأسا شملت 9285 من الأبقار، و2915 من الجاموس، و13 ألفا و78 من الأغنام، و90 من الماعز، من خلال الإدارات البيطرية الداخلية والخارجية التابعة للمديرية.



وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف التوعية والإرشاد لمربي الماشية حول فوائد التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية، مع ضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالأمراض الوبائية.



وناشدت المحافظة المربين والمواطنين التعاون مع اللجان البيطرية المنتشرة بجميع المراكز والقرى لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي بالمحافظة.