قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على عم غريب مسن السويس

الملاكي سقطت بأرض زراعية.. تصادم مروع بين 3 سيارات في المنوفية- صور

السويس- حسام الدين أحمد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة فيصل والجناين الجزئية في السويس، الإثنين، تجديد حبس المتهمين بالتعدي على غريب مبارك المسن في السويس 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت نيابة الجناين قررت حبس المتهمين "ع. غ" المتهم الأول والذي ظهر في فيديو التعدي وشقيقه " عاصم. غ" 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية السبت الماضي واستمعت لأقوال المجني عليه، وعقب تعرضه الإجهاد قررت النيابة إرجاء التحقيق بشكل مؤقت لحين تلقيه العلاج في المستشفى وتحسن حالته، ثم عاد لاستكمال للإدلاء بأقواله، حيث خضع المجنى عليه لجلسة غسيل كلوي قبل التحقيق وكان يستلزم الراحة بعد انتهاء الجلسة، إلا أنه التزم وتوجه إلى مجمع محاكم السويس التحقيق.

واستمعت النيابة أيضا لأقوال ابنته رحمة مصورة فيديو الواقعة، حول ملابساتها وما جرى قبل التصوير، وشهود الواقعة، وعقب ذلك جرى التحقيق مع المتهمين في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالسويس ألقت القبض على المتهمين في الواقعة، وبعد تداول فيديو صورته رحمة ابنة غريب المعتدى عليه.

اقرأ أيضا:

"الفيديو نقطة من بحر".. محامي مُسن السويس المعتدى عليه يكشف تفاصيل الواقعة (فيديو وصور)