محافظ الوادي الجديد يبحث مع "تنمية الصعيد" تنفيذ مشروعات مشتركة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونائبته حنان مجدي، اليوم الإثنين، باللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد.



جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني (EGY AGRI)، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجانبين، من بينها: تطوير مصنع شكائر "الزماط" والمقرر افتتاحه قريبًا، إنشاء مجمع الحرف التراثية بمركز بلاط لدعم الصناعات اليدوية والحرفية، ومشروع استصلاح وزراعة 19 ألف فدان بقرية أبو طرطور، والذي تُنفذ مرحلته الأولى على مساحة 450 فدانًا مزودة بشبكة ري مطري متكاملة.

وتناول اللقاء مناقشة الجهود المشتركة في تطوير مجمع التمور وإنشاء بورصة للتمور بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بالوادي الجديد.