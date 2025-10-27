صادر له قرار إزالة.. 3 مصابين في انهيار عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أُصيب ثلاثة مواطنين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إثر انهيار عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة العصافرة على كورنيش الإسكندرية، فيما تبين أن العقار صادر له قرار هدم جزئي منذ العام الماضي.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارًا من الجهات المعنية يفيد بانهيار العقار الكائن بشارع 700 ناصية طريق الكورنيش مع شارع أطلس بمنطقة العصافرة بحري، بنطاق حي المنتزه ثان.

وانتقل ضباط قسم الشرطة، وقوات الحماية المدنية والإسعاف، ومسؤولو الحي إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن العقار مكون من دور أرضي وميزانين و4 طوابق علوية، وقد انهار كليًا من الداخل.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين تم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وأكدت التقارير الطبية استقرار حالتهم الصحية.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عدم وجود وفيات، مشيرًا إلى انتهاء فرق الإنقاذ من أعمال البحث والتأكد من عدم وجود أي محتجزين تحت الأنقاض، كما وجه بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وفحص سلامة العقارات المجاورة حرصًا على سلامة المواطنين.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، فإن العقار صادر له قرار هدم جزئي رقم 75 لسنة 2023 يقضي بهدم الطابقين الثالث والرابع فوق الميزانين وترميم باقي الأدوار، إلا أن القرار لم يُنفذ، وجرى تحرير محضر مخالفة رقم 72 لسنة 2023 ضد مالك العقار لعدم تنفيذ القرار.