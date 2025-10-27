أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحقيق نتائج ملموسة في حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن استرداد 1294 فدانًا و21 قيراطًا و21 سهمًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة تعديات على مساحة 6104 أمتار مربعة من المباني.

جاء ذلك خلال تنفيذ 64 حالة إزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد حق الدولة.

وأوضح المحافظ أن الحملات نُفذت في نطاق سبعة مراكز وأحياء، شملت: صدفا، منفلوط، القوصية، الفتح، ساحل سليم، حي غرب، وحي شرق مدينة أسيوط، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن الإزالات جرت باستخدام معدات المراكز والأحياء دون استثناء أو تهاون، تنفيذًا للقانون بكل حزم.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أن الإزالات تضمنت 21 حالة تعدٍ على أراضي هيئة التعمير بالقوصية ضمن برنامج "استرداد تقنين"، و15 حالة بمركز الفتح على أراضي الإصلاح الزراعي، و21 حالة بمركز ساحل سليم على أراضي تقنين إصلاح زراعي.

وأتى ذلك بالإضافة إلى حالتين بمركز صدفا تخصان متغيرات مكانية وأراضي زراعية، وحالة واحدة بمنفلوط على أراضي إصلاح زراعي، إلى جانب حالة تعدٍ بمتغيرات مكانية في حي شرق، و3 حالات مماثلة في حي غرب مدينة أسيوط.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ الحملات اليومية بمختلف المراكز والقرى ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي وتنفيذ القانون بكل قوة، بما يضمن حماية المال العام وردع المخالفين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.