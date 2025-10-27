بدء تلقي طلبات العمل بنظام الحصة بمدارس التعليم الفني في أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن بدء تلقي طلبات الخريجين الراغبين في العمل بنظام الحصة بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياتها، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، ولمدة عشرة أيام عمل فعلية.

وأوضح "دسوقي" أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة تعليمية قائمة على ضمان الجودة وسد العجز في التخصصات التي تعاني من نقص في الكوادر التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة - في بيان صادر عن المركز الإعلامي للمديرية - إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالإعلان عن شروط التقدم للعمل بنظام الحصة في التعليم الفني، والتي تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب للتخصص المطلوب، ويفضل من لديه خبرة سابقة في التدريس، بالإضافة إلى الحصول على دبلومة تربوية مناسبة.

وأكد "دسوقي" أن تقديم الطلبات يتم من خلال إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية، مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقًا لما ورد في الإعلان، على أن يتم تصنيف المقبولين حسب المواد الدراسية في التعليم الزراعي والصناعي والتجاري، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقًا لمناطق العجز قبل الاستعانة بهم.