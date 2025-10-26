مزق جسده وذهب لحفل زفاف.. المؤبد لقاتل سائق التاكسي في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل سائق تاكسي في الطريق العام طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار محمد جميل خلف الله، وسكرتير المحكمة مينا مجدي.

تعود وقائع القضية رقم 64 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك لورود إخطارًا من المستشفى الرئيسي الجامعي إلى قسم شرطة محرم بك بوصول المدعو أحمد يوسف عبد الرحيم عبد الفتاح مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس من 10 إلى 15 سم وطعنات أخرى توفي إثرها.

وتبين من التحريات بترجل المتهم "مروان.م.ع" من مركبة "توك توك" ممسكًا بيده سلاح أبيض كبير الحجم "تيرة" وتوجه صوب المجني عليه وطعنه قاصداً إزهاق روحه ما أحدث إصابته بـ 5 طعنات وألقي القبض عليه.

ووفقًا لشهود الإثبات باغت المتهم المجني عليه من الخلف وضربه بالسكين في رأسه، وعقب سقوطه أرضا، وجه له عدة طعنات أخرى في رأسه ويده، قبل أن يفر هاربا مستقلا التوك توك لإكمال طريقه إلى حفل زفاف.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.