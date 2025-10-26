إعلان

رفضت التنازل فأنهى حياتها.. اعترافات مفزعة لقاتل زوجته بعد تعذيبها بالإسكندرية

كتب - مختار صالح:

08:34 م 26/10/2025

جثة سيدة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يكن أحد من جيران شارع السيوف بالإسكندرية يتخيل أن الصراخ الذي سمعوه سيكون آخر صرخات سيدة أنهكها التعذيب على يد زوجها.

خلافات قديمة، وجشع رجل لم يتحمل فكرة فقدان ماله، انتهت بجريمة مروعة بمحافظة الإسكندرية بعد أن اعترف المتهم بكل تفاصيلها أمام النيابة.

- تفاصيل الجريمة

باشرت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها داخل شقتهما بمنطقة السيوف شماعة شرقي المدينة، بعد أن قام المتهم بتعذيبها وضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأدلى الزوج المتهم باعترافات تفصيلية حول جريمته، قائلًا إنه كان قد أُدين في قضية اتجار بالمواد المخدرة وصدر ضده حكم بالسجن، وقبل القبض عليه كان قد كتب بعض ممتلكاته باسم زوجته حتى لا تُصادر.

وأضاف المتهم في التحقيقات: "لما خرجت من السجن، طلبت منها تروح معايا الشهر العقاري تنقل الأملاك باسمي تاني، رفضت.. فضربتها علشان تتنازل.. والموضوع خرج عن السيطرة."

وتابع اعترافه بأنه اعتدى عليها بالضرب المبرح وأشعل السجائر في جسدها داخل غرفة النوم، حتى سقطت فاقدة الوعي، ليكتشف لاحقًا أنها فارقت الحياة، فهرب من الشقة تاركًا زوجته جثة هامدة.

وأفاد شقيق المجني عليها في التحقيقات أن زوجها "أ.م.ع"، 46 عامًا، عاطل، كان دائم الاعتداء عليها بسبب خلافات مالية، مضيفًا أنه تلقى اتصالًا من المتهم يخبره بأن شقيقته في حالة إعياء، لكنه عندما وصل وجدها جثة هامدة وعليها آثار تعذيب واضحة.

- تعذيب بلا رحمة

بمناظرة الجثة، تبيّن وجود إصابات متعددة وكدمات وآثار حرق بأعقاب سجائر، إلى جانب جروح في فروة الرأس ناتجة عن الضرب بآلة حادة.

كما عُثر في الشقة على أدوات استخدمها الزوج في التعدي على زوجته، بينما أكد الجيران أن صوت الشجار والعنف لم يكن جديدًا داخل ذلك المنزل.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج بعد ساعات من هروبه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وندبت الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

كما كلفت النيابة العامة فريق المباحث بسرعة إجراء التحريات لاستكمال ملف القضية وكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الجريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شارع السيوف بالإسكندرية مقتل سيدة على يد زوجها قضية اتجار بالمواد المخدرة جثة النيابة العامة تعذيب سيدة على يد زوجها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران