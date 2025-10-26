الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت مصادر مطلعة أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أثبت سلامة القوى العقلية للمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة المنشار" في الإسماعيلية وقت ارتكاب الجريمة، ولا يعاني من أي اضطرابات تؤثر على إدراكه.

وأفادت المصادر أن التقرير أكد أن تصرفات المتهم تمت بوعي وإدراك كاملين وبعد تخطيط مسبق، وهو ما يدعم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد من قبل النيابة العامة.

وفي تطور متصل، أمرت النيابة بحبس والد المتهم وصاحب محل هواتف محمولة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ الأول بتهمة التستر على الجريمة والمشاركة في إخفاء الجثة، والثاني لشراء مسروقات تخص المجني عليه.

وتواصل أجهزة المباحث تحرياتها التكميلية للكشف عن أي شركاء محتملين في الجريمة، وفحص مدى صلة أفراد أسرة المتهم بالواقعة، في القضية التي حملت رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية.

