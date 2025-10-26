إعلان

مصرع طفلة أسفل عجلات أتوبيس في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

04:57 م 26/10/2025

جثة - أرشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت طفلة 7 سنوات مصرعها بقرية الشهيد فكري التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إثر تعرضها لحادث أليم أودى بحياتها.

وكشف شاهد عيان بالقرية لمصراوي، أن الطفلة تُدعى "مليكة.م.م.ا" تبلغ من العمر 7 سنوات، وسقطت أسفل أتوبيس أثناء مروره، ما تسبب في دهسها أسفل عجلاته.

ونُقلت الطفلة بسيارة إسعاف إلى مستشفى بركة السبع العام تحت تصرف النيابة العامة والتي وجهت بعرضها على الطب الشرعي، وينتظر ذوي الطفلة انتهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانها إلى مقابر العائلة.

المنوفية أتوبيس قرية الشهيد فكري مركز بركة السبع

فيديو قد يعجبك:







