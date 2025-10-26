إعلان

بالصور- حملة لتحصين الكلاب بالعاشر من رمضان

كتب : ياسمين عزت

02:11 م 26/10/2025
نفذت الإدارة البيطرية بمدينة العاشر من رمضان حملة مكبرة لتحصين الكلاب الحرة بالتنسيق مع جهاز تنمية المدينة وجمعية الرفق بالحيوان، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الصحة العامة ومواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأسفرت الحملة، التي استمرت على مدار شهر أكتوبر، عن تحصين 259 كلبًا حرًا في عدد من مناطق المدينة، شملت المجاورات 26 و30، ومنطقة الأردنية والمجاورات 18 و19 و20 و5، وذلك حتى يوم 25 أكتوبر الجاري.

وأكدت الإدارة البيطرية أن حملات التحصين تأتي ضمن خطة مديرية الطب البيطري بالشرقية للسيطرة على الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، مشيرة إلى استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ الحملات المماثلة في باقي مناطق المدينة خلال الفترة المقبلة.

حملة لتحصين الكلاب العاشر من رمضان الإدارة البيطرية الشرقية

