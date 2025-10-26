إعلان

صيد يتحول لاكتشاف مرعب.. لغز الجثة الغارقة في الجزيرية بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:48 م 26/10/2025

واقعة غرق- أرشيفية

قنا – عبدالرحمن القرشي:

عثر أحد الصيادين، اليوم الأحد، على جثة شخص مجهول الهوية غريق داخل ترعة بقرية الجزيرية التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل الترعة بقرية الجزيرية.
وبالفحص تبين أن الجثة لرجل في الخمسينيات من العمر، مجهول الهوية، وتم انتشالها ونقلها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما كُلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وكشف هوية المتوفى وأسباب غرقه.

الأجهزة الأمنية مركز شرطة قنا مستشفى قنا الجامعي

