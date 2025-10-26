مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث في ظروف غامضة بالمنيا

المنيا- جمال محمد:



لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأحد، عقب سقوطها من شرفة منزلها بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، في ظروف غامضة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بسقوط فتاة في العقد الثاني من العمر، من الطابق الثالث بمنزلها، ما أسفر عن وفاتها بالحال.



انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع فتاة، 18 سنة، متأثرة بإصابتها بكسور ونزيف متعدد بالجسم.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.