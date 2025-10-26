نجا الطفلان ومات الحمار.. مشهد مرعب على مزلقان الشغب بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نجا طفلان من الموت المحقق، اليوم الأحد، بعدما حاولا عبور مزلقان السكة الحديد المغلق بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، بصحبة حمارهما، في لحظة اقتراب القطار القادم بسرعة عالية.

وبحسب شهود عيان، فقد تسلل الطفلان أسفل البوابة الحديدية المغلقة للمزلقان في محاولة لعبور القضبان، غير أن الحمار تعثر وظل واقفًا في منتصف السكة، فيما انطلق القطار بصافرته القوية محذرًا من الخطر.

وبمجرد سماع صوت القطار، ترك الطفلان الحمار في مكانه وفرا هاربين في اللحظة الأخيرة، لتتدخل العناية الإلهية وتنقذهما من دهسٍ محقق أمام أنظار الأهالي الذين أصيبوا بحالة من الذهول والرعب.

وتمكن القطار من عبور المنطقة بعد توقفٍ مؤقت، بينما تحطّم الحمار أسفل العجلات، فيما حذر الأهالي من تكرار مثل هذه التصرفات الخطرة التي قد تودي بحياة الأطفال.