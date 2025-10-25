محافظ السويس يطمئن على المسن "غريب مبارك" بعد خروجه من النيابة -فيديو

أسوان - إيهاب عمران:

أطلق اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خطة مُشددة لضمان أمن وحماية الأفواج السياحية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الظواهر السلبية التي قد تسيء لـ "عروس المشاتي" أمام السائحين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه تعليمات لمديرية الأمن والجهات المختصة (نقابة المرشدين، وغرفة الفنادق، وشرطة المراسي) تقضي بـ: منع المراكب الشراعية أو اللنشات غير المخصصة من الرسو على المراسي الخدمية للأهالي، والالتزام بنزول وصعود السائحين من وإلى الفنادق والمراكب العائمة في المراسي الـ 38 المخصصة لذلك على كورنيش النيل، وحصر نقل السائحين بين أسوان، أبو سمبل، والأقصر والبحر الأحمر على السيارات المرخصة من وزارة السياحة فقط، وذلك لضمان سلامتهم.

وحذر المحافظ من أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض المخالفين لسحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية سواء بحق المرشدين أو أصحاب السيارات غير الملتزمة.