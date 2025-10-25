إعلان

محافظ أسوان يعلن تشديد الرقابة لحماية السائحين وجمالية "عروس المشاتي" -صور

كتب : إيهاب عمران

08:37 م 25/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ أسوان يعلن تشديد الرقابة لحماية السائحين وجمالية عروس المشاتي (3)
  • عرض 3 صورة
    محافظ أسوان يعلن تشديد الرقابة لحماية السائحين وجمالية عروس المشاتي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

أطلق اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خطة مُشددة لضمان أمن وحماية الأفواج السياحية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الظواهر السلبية التي قد تسيء لـ "عروس المشاتي" أمام السائحين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه تعليمات لمديرية الأمن والجهات المختصة (نقابة المرشدين، وغرفة الفنادق، وشرطة المراسي) تقضي بـ: منع المراكب الشراعية أو اللنشات غير المخصصة من الرسو على المراسي الخدمية للأهالي، والالتزام بنزول وصعود السائحين من وإلى الفنادق والمراكب العائمة في المراسي الـ 38 المخصصة لذلك على كورنيش النيل، وحصر نقل السائحين بين أسوان، أبو سمبل، والأقصر والبحر الأحمر على السيارات المرخصة من وزارة السياحة فقط، وذلك لضمان سلامتهم.

وحذر المحافظ من أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض المخالفين لسحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية سواء بحق المرشدين أو أصحاب السيارات غير الملتزمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان حماية الأفواج السياحية أسوان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟